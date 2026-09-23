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Bareilly News: पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, प्रेम-प्रसंग में हत्या का आरोप

Wed, 23 Sep 2026 02:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:38 AM IST
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Youth's body found hanging from tree; murder alleged over love affair.
मृतक मुरारी का फाइल फोटो
भमोरा। सिरोही गांव में मंगलवार को चकरोड किनारे खेत में मुरारी (22) का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। भाई मदन पाल ने प्रेम-प्रसंग से नाराज युवती के पिता व भाई पर हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है।
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मदनपाल ने बताया कि मंगलवार सुबह छोटे भाई मुरारी का शव पास में पेड़ से लटका मिला। इसके बाद आई पुलिस ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की। मदनपाल ने आरोप लगाया कि मुरारी का एक युवती से कई दिनों से प्रेम-प्रसंग था। दो दिन पहले युवती घर से लापता हो गई थी, जिसे परिवार के लोगों ने तलाश लिया था। इससे नाराज युवती के पिता और भाई मुरारी से रंजिश मानने लगे थे। आरोप है कि दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब हत्या कर दी।
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घर में मंगलवार को मदनपाल के बेटे का नामकरण संस्कार होना था। घर में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं लेकिन मुरारी की मौत से खुशियां मातम में बदल गईं। पिता रामदास, मां रामप्यारी और सभी भाई गमगीन थे। मुरारी आठ भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। संवाद
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मुरारी की मां की तहरीर पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। - हेमंत उपाध्याय, सीओ, आंवला
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