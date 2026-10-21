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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Youth takes away teenage girl; Rs 2.70 lakh and five tolas of jewellery also go missing

Bareilly News: किशोरी को ले गया युवक, 2.70 लाख व पांच तोला जेवर भी गायब

Wed, 21 Oct 2026 02:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:01 AM IST
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Youth takes away teenage girl; Rs 2.70 lakh and five tolas of jewellery also go missing
भोजीपुरा। थाना क्षेत्र के एक किशोरी को आरोपी युवक अमन अपने साथ ले गया। किशोरी घर से 2,70,000 की नकदी व पांच तोला सोने के जेवर अपने साथ ले गई। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक, दो सगे भाइयों बंटी, वसीम और उसके पिता शकील अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक कस्बे में रहने वाली महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 17 अक्तूबर की रात कस्बे का ही रहने वाला आरोपी अमन उनकी 17 वर्षीय बेटी को ले गया। किशोरी घर में रखी नकदी और जेवर भी अपने साथ ले गई।
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आरोप है कि जब किशोरी की मां आरोपी युवक के घर गुहार लेकर गई तो आरोपी के भाई और पिता ने गाली गलौज करते हुए धमका कर भगा दिया। किशोरी की मां ने भोजीपुरा थाने में तहरीर दी। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर कार्रवाई जारी है। संवाद
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