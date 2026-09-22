Bareilly News: सर्कस में नर्तकी से युवक ने की अभद्रता, चले लाठी-डंडे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव पीपल साना चौधरी स्थित रामलीला मैदान में आठ दिन से सर्कस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें साइकिल के करतब आदि कलाबाजियां दिखाई जा रही थीं। सोमवार को एक नर्तकी साइकिल से करतब दिखा रही थी। इस दौरान किसी युवक ने उसके सीने पर 10 रुपये का नोट रख दिया। सर्कस कलाकारों ने विरोध तो ग्रामीण उत्तेजित हो गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले। मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना पर गई पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर-बितर किया। स्थिति नियंत्रित कर कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया।गड्ढे में दबे युवक को 18 घंटे बाद निकाला24 घंटे गड्ढे में दबे रहने का जोखिम भरा स्टंट कर रहे युवक को पुलिस ने 18 घंटे बाद सोमवार शाम निकलवा लिया। करतब दिखा रहे कलाकारों ने दावा किया कि जमीन में बनाए साढ़े चार फुट गहरे गड्ढे में 24 घंटे के लिए एक इन्सान को बोरे में बंद कर दबाया जाएगा। अगली रात 11:00 बजे उसको जिंदा बाहर निकाल लिया जाएगा। उसने रविवार रात ऐसा कर भी दिया। उन लोगों ने ग्राम प्रशासक से अनुमति लेने का हवाला दिया।वर्जन,खानाबदोश प्रकार के लोग हैं। उन्होंने आयोजन की अनुमति नहीं ली गई थी। सूचना पर गई पुलिस ने सोमवार शाम 5:30 बजे युवक को गड्ढे से निकाल लिया। उसके बाद नर्तकी से अभद्रता और मारपीट का वीडियो मिला था। पुलिस ने मौके पर जाकर कार्यक्रम बंद कराया है। करतब करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के आधार पर उनपर कार्रवाई की जाएगी। - देवेश सिंह, सीओ हाईवे