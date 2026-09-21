नौकरी का मौका: बरेली में 23 सितंबर को लगेगा वृहद रोजगार मेला, 15 से 35 हजार रुपये तक मिलेगा वेतन
बरेली के राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 23 सितंबर को एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें पचास से ज्यादा निजी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।
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बरेली में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें पचास से ज्यादा निजी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। कंपनियों की ओर से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक और बीटेक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए करीब पांच हजार रिक्तियों पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
ये अभ्यर्थी कर सकते हैं प्रतिभाग
इस रोजगार मेले में बरेली के महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीआई और कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पहले रोजगार संगम पोर्टल और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन करना होगा। इसके बाद वे इस मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वाले अभ्यार्थियों के लिए मेला स्थल पर हेल्प डेस्क लगेगी। इसके तहत वे ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।