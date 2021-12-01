Bareilly News: दोस्त के घर आए रामपुर के युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:57 AM IST
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बहेड़ी। टीचर कॉलोनी में दोस्त के घर आए बिलासपुर (रामपुर) के बिशारतनगर निवासी बलजिंदर सिंह (40) का शव बुधवार सुबह मिला। पुलिस के मुताबिक, बलजिंदर मंगलवार शाम को बहड़ी निवासी जिगरी दोस्त अमृत मान के घर आए थे। अमृत मान टीचर कॉलोनी में रहते हैं।
उन्होंने बताया कि रात में दोस्त के साथ खाना खाया था। शराब भी पी थी। सुबह करीब सात बजे अमृत मान की बलजिंदर पर नजर पड़ी, तो उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। उठाने पर शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वह उनको सीएचसी लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
फिलहाल परिजन ने शिकायत नहीं की है। दो छोटे-छोटे बच्चों के पिता की मौत से परिजन सदमे में हैं। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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उन्होंने बताया कि रात में दोस्त के साथ खाना खाया था। शराब भी पी थी। सुबह करीब सात बजे अमृत मान की बलजिंदर पर नजर पड़ी, तो उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। उठाने पर शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वह उनको सीएचसी लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
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फिलहाल परिजन ने शिकायत नहीं की है। दो छोटे-छोटे बच्चों के पिता की मौत से परिजन सदमे में हैं। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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