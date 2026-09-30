यूपी: सऊदी अरब में बरेली के युवक की मौत, रियाद में प्लंबर का काम करता था अकलीम

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोबिंदापुर गांव निवासी 26 वर्षीय अकलीम खान की सऊदी अरब के रियाद में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार सुबह मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अकलीम रियाद में प्लंबर का काम करता था। परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहा था और उसके घर लौटने का इंतजार था।

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अकलीम के फुफेरे भाई बाबू खान ने बताया कि अकलीम अविवाहित था। परिवार के लोग उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। उम्मीद थी कि सऊदी अरब से लौटने के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसी बीच बुधवार सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। खबर सुनते ही परिवार के लोग बदहवास हो गए। विज्ञापन



परिजनों के मुताबिक, अकलीम का शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को करीब दो दिन में शव भारत पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद शव गांव लाकर कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अकलीम के फुफेरे भाई बाबू खान ने बताया कि अकलीम अविवाहित था। परिवार के लोग उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। उम्मीद थी कि सऊदी अरब से लौटने के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसी बीच बुधवार सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। खबर सुनते ही परिवार के लोग बदहवास हो गए।परिजनों के मुताबिक, अकलीम का शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को करीब दो दिन में शव भारत पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद शव गांव लाकर कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

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