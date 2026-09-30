बरेली: बंद ईंट भट्ठे में चल रहा था अवैध हथियार बनाने का धंधा, पुलिस ने मारा छापा, चार आरोपी गिरफ्तार
बरेली के आंवला इलाके में पुलिस ने बंद एक ईंट भट्ठे पर छापा मारकर अवैध असलहा बनाने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं।
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बरेली के आंवला इलाके में बंद ईंट भट्ठे पर अवैध असलहा बनाने का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार देर रात सूचना के आधार पर छापा मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 12 देशी तमंचे, एक पौनिया, एक देशी रायफल, कारतूस और बड़ी संख्या में असलहा बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ब्रेजा कार और चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं।
पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात आंवला पुलिस क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि मनौना गांव से आगे बंद भट्ठे पर लाल रंग की कार खड़ी है और वहां कुछ लोग अवैध हथियार बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चार लोगों को पकड़ लिया।
ये हथियार हुए बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, एक पौनिया 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक देशी रायफल 315 बोर बरामद की। इसके अलावा सात लोहे की नाल, दो ट्रिगर, पांच स्प्रिंग, एक ट्रिगर गार्ड और अवैध असलहा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी गोतरा पट्टी भौनी, थाना उसावां, बदायूं, रजत प्रताप सिंह उर्फ शंकर निवासी गोतरा पट्टी भौनी, रामगोपाल निवासी धीरावारी और अवधेश निवासी कमा गौटिया, थाना दातागंज, बदायूं के रूप में हुई है।
खुद बनाते थे तमंचे, दो आरोपी खरीदकर बेचते थे
पूछताछ में रामगोपाल और अवधेश ने पुलिस को बताया कि वे अवैध तमंचे बनाने और पुराने तमंचों की मरम्मत का काम करते थे। तैयार हथियारों को अच्छे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते थे। वहीं योगेंद्र और रजत ने बताया कि वे दोनों से तमंचे बनवाकर कम कीमत में खरीदते थे और आगे अधिक कीमत पर बेच देते थे।
पुलिस के अनुसार योगेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बदायूं के सिविल लाइंस थाने में एक मुकदमा पहले से दर्ज है। रजत प्रताप सिंह उर्फ शंकर पर सिविल लाइंस थाने में एक और उसावां थाने में एक मुकदमा दर्ज है। बाकी दोनों आरोपियों के खिलाफ आंवला में अवैध शस्त्र बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
आर्म्स एक्ट में मुकदमा, कार भी सीज
चारों आरोपियों के खिलाफ आंवला थाने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरामद ब्रेजा कार को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बुधवार को एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बरामद हथियारों के संबंध में आरोपी कोई वैध लाइसेंस या प्राधिकार पत्र नहीं दिखा सके। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अवैध हथियारों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।