बरेली: बंद ईंट भट्ठे में चल रहा था अवैध हथियार बनाने का धंधा, पुलिस ने मारा छापा, चार आरोपी गिरफ्तार

बरेली के आंवला इलाके में बंद ईंट भट्ठे पर अवैध असलहा बनाने का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार देर रात सूचना के आधार पर छापा मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 12 देशी तमंचे, एक पौनिया, एक देशी रायफल, कारतूस और बड़ी संख्या में असलहा बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ब्रेजा कार और चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं।

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पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात आंवला पुलिस क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि मनौना गांव से आगे बंद भट्ठे पर लाल रंग की कार खड़ी है और वहां कुछ लोग अवैध हथियार बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चार लोगों को पकड़ लिया।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, एक पौनिया 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक देशी रायफल 315 बोर बरामद की। इसके अलावा सात लोहे की नाल, दो ट्रिगर, पांच स्प्रिंग, एक ट्रिगर गार्ड और अवैध असलहा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी गोतरा पट्टी भौनी, थाना उसावां, बदायूं, रजत प्रताप सिंह उर्फ शंकर निवासी गोतरा पट्टी भौनी, रामगोपाल निवासी धीरावारी और अवधेश निवासी कमा गौटिया, थाना दातागंज, बदायूं के रूप में हुई है।