बरेली: सगे भाई से मांगी 10 लाख रुपये रंगदारी और धमकाया, गांव का प्रशासक जाकिर गिरफ्तार

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बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के प्रशासक जाकिर हुसैन को पुलिस ने रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने दो भाइयों आसिफ हुसैन और आमिर हुसैन के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। शिकायतकर्ता भी आरोपी का लगा भाई है। विज्ञापन

पुलिस को दी तहरीर में शिकायतकर्ता वाजिद हुसैन ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद से आरोपी पक्ष से उसके संबंध खराब हैं। आरोप है कि जाकिर और उसके भाइयों ने उसकी पैतृक खेती, जिम और आइस फैक्टरी पर कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिता के जीवनकाल में दिए गए मकान में रहने के एवज में भी आरोपियों ने उससे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।

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आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी

तहरीर के मुताबिक, 22 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे आसिफ हुसैन ने बातचीत के बहाने वाजिद को फोन कर बुलाया। वहां जाकिर हुसैन कथित तौर पर तमंचा लेकर बैठा था। शिकायतकर्ता के पहुंचते ही उसने गांव के लोगों से शिकायत करने पर नाराजगी जताई और गालीगलौज व मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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