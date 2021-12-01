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Bareilly News: पारिवारिक विवाद में युवक पर चाकू से हमला, अंगूठा कटा

Sat, 07 Nov 2026 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:49 AM IST
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Youth attacked with a knife during a family dispute; thumb severed
बहेड़ी। कस्बे के शिकोही नगर मोहल्ले में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक का अंगूठा कटकर अलग हो गया, जबकि गर्दन और हाथों पर भी गंभीर चोटें आई हैं। घायल की पहचान अमर फौजी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उन पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।
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हमले का आरोप मोहल्ला टांडा बेरी वाली कुइया निवासी उनके रिश्तेदार पर लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और पूर्व में भी कहासुनी हो चुकी थी। इसी रंजिश के चलते शुक्रवार को यह घटना हुई। बताया जाता है कि घायल अमर फौजी सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। वार्ड नंबर 23 से सभासद पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ अरुण कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर आते ही मामला दर्ज किया जाएगा। घायल को इलाज के लिए बरेली भेजा गया है।
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