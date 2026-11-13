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Bareilly News: बालिका से युवक ने किया दुष्कर्म

Fri, 13 Nov 2026 02:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:38 AM IST
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Young man rapes a girl
शाही/दुनका। थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के समय बालिका घर में अकेली थी। बृहस्पतिवार को मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।
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परिजनों के अनुसार, 11 नवंबर को बालिका के माता-पिता रिश्तेदारी में किसी की मौत की सूचना पर गए थे। घर पर बालिका अकेली थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर आरोपी युवक राजवीर उर्फ छोटू ने शाम करीब पांच बजे घर में घुसकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। शाम करीब छह बजे जब परिजन लौटे तो बालिका ने रोते हुए पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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