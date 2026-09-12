बरेली: बाढ़ से उफनाई किला नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटे गोताखोर, पुलिस का दावा- नशे में लगाई छलांग

बरेली के किला छावनी निवासी युवक बाढ़ से उफनाई किला नदी में डूब गया। घटना शनिवार दोपहर करीब एक बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। युवक की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया है। पुलिस का दावा है कि युवक ने खुद ही नशे की हालत में नदी में छलांग लगा दी।

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स्थानीय पार्षद रंजीत ने बताया कि 27 वर्षीय राहुल राठौर किला छावनी निवासी महेंद्र राठौर का पुत्र है। वह अपने बड़े भाई सचिन की मिठाई की दुकान पर काम करता है, जो पुल के नीचे है। राहुल किसी काम से नदी किनारे गया था। शनिवार दोपहर एक बजे करीब वह पानी में डूब गया।