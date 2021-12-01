Bareilly News: पत्नी के जाने से अवसाद में आए युवक ने फंदा लगाकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 29 Aug 2026 12:13 AM IST
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फरीदपुर। मोहल्ला आनंद विहार कॉलोनी निवासी रंजीत (24) ने शुक्रवार को कमरे में छत के कुंड़े के सहारे साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पत्नी के जाने से अवसाद में था। इसी कारण यह कदम उठाने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
पिता रामकुमार ने बताया कि रंजीत कमरे से नहीं निकाल तो उसको देखने के लिए गए। वहां उसका शव साड़ी के फंदे से लटका मिला। इससे घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। रामकुमार ने बेटे के आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर आई पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि आत्मघाती कदम उठाने के कारण का पता नहीं लग सका है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि पत्नी के जाने से युवक अवसाद में था, जिस कारण जान गंवाई। मामले की जांच की जा रही है।
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पिता रामकुमार ने बताया कि रंजीत कमरे से नहीं निकाल तो उसको देखने के लिए गए। वहां उसका शव साड़ी के फंदे से लटका मिला। इससे घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी पहुंचे। रामकुमार ने बेटे के आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर आई पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि आत्मघाती कदम उठाने के कारण का पता नहीं लग सका है। प्रथम दृष्टया पता लगा है कि पत्नी के जाने से युवक अवसाद में था, जिस कारण जान गंवाई। मामले की जांच की जा रही है।
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