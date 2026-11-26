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जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि मतदाता ceouttarpradesh.nic.in व voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। निर्वाचन संबंधी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज कराकर उसकी स्थिति देख सकते हैं। बरेली में 11 अप्रैल से 24 नवंबर तक एनजीएसपी पोर्टल पर 1,342 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1,330 का निस्तारण किया जा चुका है।उन्होंने बताया कि बीएलओ से सीधे बात करने के लिए ''बुक ए कॉल विद बीएलओ'' सुविधा भी उपलब्ध है। एसआईआर के दौरान 16,386 कॉल बुक हुईं, जिनमें 15,757 मतदाताओं से संपर्क किया गया। मतदाताओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और 1800-11-1950 भी उपलब्ध हैं। जिला संपर्क केंद्र के नंबर 0581-2510673 और 0581-2991223 पर भी निर्वाचन संबंधी जानकारी ली जा सकती है।