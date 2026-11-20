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विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, वाणिज्य अनुभाग द्वितीय में अधिशासी अभियंता का पद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अनुभाग से जुड़े विभागीय और वाणिज्यिक कार्यों के निस्तारण की जिम्मेदारी एक्सईएन की होती है। एक्सईएन पद पर तैनात कृष्णानंद 21 अक्तूबर से लगातार उनके अवकाश पर रहने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था। इसके बाद विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बदलाव करते हुए अवकाश पर चल रहे एक्सईएन को मुख्य अभियंता कार्यालय से अटैच कर दिया। वहीं, अमौसी से स्थानांतरित होकर आए एक्सईएन प्रदीप सिन्हा को वाणिज्य अनुभाग द्वितीय का प्रभार देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता शहर ललित कुमार ने बताया कि एक्सईएन ने 21 अक्तूबर को तीन दिवस का अवकाश स्वीकृत कराया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने चिकित्सीय अवकाश ले लिया।

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बरेली। विद्युत निगम में जिम्मेदार पद पर तैनात अधिशासी अभियंता के लंबे समय से अवकाश पर रहने से कार्य प्रभावित हो रहा है। जिसके चलते उच्चाधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें मुख्य अभियंता कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं, उनकी जगह अमौसी से स्थानांतरित होकर आए अधिशासी अभियंता प्रदीप सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।