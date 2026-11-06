चोटी कटवा का मचा शोर!: रात में सोईं महिलाएं-बच्चियां, सुबह कटे मिले बाल; 10 साल पहले सामने आए मामलों की चर्चा
पिरथीपुरवा चौराहे पर एक घर में रात को सो रहीं चार महिलाओं और बच्चियों के बाल कटे मिले। परिजनों ने घर अंदर से बंद होने का दावा किया। करीब दस साल पहले क्षेत्र में सामने आए चोटी कटवा के मामलों की भी चर्चा होने लगी।
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यूपी के लखीमपुर खीरी के पिरथीपुरवा चौराहे पर एक घर में रात को सो रहीं चार महिलाओं और बच्चियों के बाल कटे मिले। परिवार के सदस्य अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। परिजनों का दावा है कि घर अंदर से बंद था।
परिजनों के अनुसार, रात करीब सवा एक बजे आरजू आसमीन पानी पीने के लिए उठी तो अपने बाल कटे देखकर शोर मचाया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य जागे। आसरीन बानो, इशरत की बेटी आरजू आसमीन, हामिद की बेटी शानवी और सबा आसमीन के बाल कटे मिले। सूचना पर रात में ही मझगईं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। सुबह जानकारी फैलने पर घर के बाहर ग्रामीण जुट गए।
करीब दस साल पहले क्षेत्र में सामने आए चोटी कटवा के मामलों की भी चर्चा होने लगी। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
प्रभारी सीओ पलिया शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घर में किसी के भी आने-जाने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है।