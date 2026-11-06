चोटी कटवा का मचा शोर!: रात में सोईं महिलाएं-बच्चियां, सुबह कटे मिले बाल; 10 साल पहले सामने आए मामलों की चर्चा

परिजनों के अनुसार, रात करीब सवा एक बजे आरजू आसमीन पानी पीने के लिए उठी तो अपने बाल कटे देखकर शोर मचाया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य जागे। आसरीन बानो, इशरत की बेटी आरजू आसमीन, हामिद की बेटी शानवी और सबा आसमीन के बाल कटे मिले। सूचना पर रात में ही मझगईं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। सुबह जानकारी फैलने पर घर के बाहर ग्रामीण जुट गए।