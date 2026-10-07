बरेली: संदिग्ध हालात में महिला की मौत, पुलिस ने जलती चिता से निकलवाया शव, पति हिरासत में

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गहबरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन महिला के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में जुट गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलती चिता से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति को हिरासत में लिया गया है।

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ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात गहबरा गांव निवासी जयदेव का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर जयदेव ने घर में रखे सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए और चिता जला दी।इसी दौरान पुलिस को हत्या की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को चिता से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी जयदेव को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। मृतका के मायके वाले आये हैं। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।