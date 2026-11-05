फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Woman dies under suspicious circumstances; police have body exhumed from grave

Bareilly News: महिला की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया

Thu, 05 Nov 2026 02:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Woman dies under suspicious circumstances; police have body exhumed from grave
सिरौली। थाना क्षेत्र के गांव दस्तमपुर में महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दहेज उत्पीड़न में अनहोनी की आशंका जताते हुए मायके वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

परिचितों के अनुसार, दस्तमपुर गांव की नूरवानो को सीने में तेज दर्द हुआ था। परिजन उन्हें पड़ोसी गांव के डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने तुरंत किसी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सिरौली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान नूरवानो की मौत हो गई। बुधवार दोपहर मृतका की भाभी आयशा ने दहेज उत्पीड़न में अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सीओ मीरगंज पुलिस टीम के साथ पहुंचे। शेरगढ़ से मायके वाले भी आ गए और आरोप लगाया। मिट्टी डालने से पहले ही पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवा कर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। गांव में लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। कोई अनहोनी तो कोई मौत का कारण हृदय गति का रुकना बता रहा है।
विज्ञापन

सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed