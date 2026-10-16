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Bareilly News: डी फार्मा छात्र की हत्या के मामले में महिला गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 03:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:00 AM IST
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Woman arrested in connection with the murder of a D.Pharma student
फतेहगंज पूर्वी। डी फार्मा छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी महिला रिंकी को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव इटौरिया में 28 अगस्त को डी फार्मा के दूसरे वर्ष के छात्र लालू का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मिला था। इसके बाद लालू के पिता उमेश ने तहरीर देकर प्रेम-प्रसंग के चलते एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी। विवेचना में पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित आरोपी महिला रिंकी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने महिला को जेल भेज दिया। इस मामले में महिला का पति इटौरिया निवासी विजय और राकेश पहले से ही जेल में है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में अन्य दो आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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