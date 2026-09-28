बदायूं: बारिश से कच्चा मकान गिरने से मासूम की मौत, भाजपा नेता की 70 साल पुरानी कोठी ढही; देखें वीडियो

बदायूं जिले में तीन दिन लगातार हुई बारिश ने कहर बरपाया, जिससे एक डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। जिलेभर में दो दर्जन से अधिक कच्चे और पक्के मकान ढह गए हैं, जबकि कई अन्य में दरारें आ गई हैं। दातागंज तहसील क्षेत्र के बक्सेना गांव में रविवार को भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेंद्र पाल सिंह की 70 साल पुरानी कोठी ढह गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सात सेकंड के अंदर पूरी कोठी ढहती नजर आ रही है। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस कोठी में कई हिस्सेदार हैं।

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कच्चा मकान गिरने से मासूम की मौत

कुंवरगांव के वनगढ़ गांव में रविवार शाम एक कच्चे मकान की छत और दीवार गिरने से डेढ़ वर्षीय रोहन की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में रोहन की मां प्रतिमा, चार वर्षीय बहन जाह्नवी और कालीचरन घायल हो गए, जिन्हें पड़ोसियों ने हाथों से मलबा हटाकर बाहर निकाला। सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रोहन को मृत घोषित कर दिया। विज्ञापन



सरकारी आवास की मांग

रोहन की चाची वंदना ने बताया कि परिवार ने सरकारी आवास के लिए कई बार प्रधान को कागज दिए थे, लेकिन उन्हें पक्का मकान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि पक्का आवास मिल गया होता तो शायद रोहन आज जीवित होता। ग्राम पंचायत सचिव सुधीर कुमार ने पुष्टि की कि हेमराज का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवास मिलने पर नियमानुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। लेखपाल अकरम खान ने घटना स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी है। कुंवरगांव के वनगढ़ गांव में रविवार शाम एक कच्चे मकान की छत और दीवार गिरने से डेढ़ वर्षीय रोहन की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में रोहन की मां प्रतिमा, चार वर्षीय बहन जाह्नवी और कालीचरन घायल हो गए, जिन्हें पड़ोसियों ने हाथों से मलबा हटाकर बाहर निकाला। सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रोहन को मृत घोषित कर दिया।रोहन की चाची वंदना ने बताया कि परिवार ने सरकारी आवास के लिए कई बार प्रधान को कागज दिए थे, लेकिन उन्हें पक्का मकान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि पक्का आवास मिल गया होता तो शायद रोहन आज जीवित होता। ग्राम पंचायत सचिव सुधीर कुमार ने पुष्टि की कि हेमराज का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवास मिलने पर नियमानुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। लेखपाल अकरम खान ने घटना स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी है।

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