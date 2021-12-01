Bareilly News: मौसम का मिजाज बदला, दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को घने बादल छाए रहेंगे और इस दौरान एक या दो बार गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर से बादलों ने डेरा डाल दिया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दो दिनों की बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसके मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार ने बताया कि इस बदलाव से लोगों को उमस से राहत मिलेगी।