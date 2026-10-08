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बरेली: गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश कासिम खां मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 10:08 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 08 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

बरेली के फरीदपुर में बृहस्पतिवार सुबह पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी कासिम खां पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके साथी जाहिद अली खां को भी पकड़ा है। 

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Wanted gangster Qasim Khan injured in an encounter after being shot in the leg
पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के फरीदपुर कस्बे में बीसलपुर रोड पर साठा पुलिया के पास बृहस्पतिवार सुबह पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी कासिम खां पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सीएचसी भेजा, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उसके साथी जाहिद अली खां को भी गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को फरीदपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें मेवा शर्फापुर निवासी कासिम खां वांछित था। बृहस्पतिवार सुबह पुलिस को बीसलपुर रोड स्थित साठा पुलिया के पास संदिग्ध बाइक सवारों के होने की सूचना मिली। 

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पुलिस टीम पर की फायरिंग 
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कासिम के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी जाहिद अली खां को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, नाल में फंसा कारतूस, एक कारतूस और बाइक बरामद हुई।

पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल आरोपी की निगरानी के लिए अस्पताल में दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर जांच कराई गई। 

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