बरेली: गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश कासिम खां मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

पुलिस टीम पर की फायरिंग

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कासिम के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी जाहिद अली खां को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, नाल में फंसा कारतूस, एक कारतूस और बाइक बरामद हुई।



पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल आरोपी की निगरानी के लिए अस्पताल में दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर जांच कराई गई।