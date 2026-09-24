Bareilly News: ग्रामीणों पर किशोरी को बेचने और दुष्कर्म का आरोप

विज्ञापन



क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने एसएसपी अनुराग आर्य से मिलकर बताया कि उनके साढ़ू और साली उनके घर आए और नाबालिग बेटी को अपने घर ले गए। आरोप है कि इन लोगों ने दूसरे गांव के निवासी जीशान और जहीर को उनकी बेटी 52 हजार रुपये में बेच दी। बाद में जीशान ने किशोरी की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाकर अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में उसको जान से मारने और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने लगा। उन्होंने अपने साढ़ू से बेटी को वापस घर भेजने के लिए कहा तो बहाना बनाने लगा। दबाव डाला तो उसने किशोरी को उनके सुपुर्द कर दिया। किशोरी ने माता-पिता को आपबीती सुनाई। आरोप है कि ग्रामीण ने अपने साढ़ू से शिकायत की तो उन्होंने किशोरी के निकाह के अभिलेख दिखा दिए। अभिलेखों में काजी का नाम अंकित नहीं था। थाना नवाबगंज पुलिस ने नहीं सुनी तो पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद

विज्ञापन

नवाबगंज (बरेली)। किशोरी को अपने घर ले गए मौसा और मौसी पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों ने एक ग्रामीण के हाथ उसे 52 हजार रुपये में बेच दिया। बाद में ग्रामीण ने किशोरी से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई है।