Bareilly News: झोलाछाप के इलाज के बाद ग्रामीण की मौत, दी तहरीर

विज्ञापन

सिरौली/रामनगर। गांव बरसेर में झोलाछाप के इलाज के बाद अटा फुंदापुर के रामवीर प्रजापति (46) की मौत हो गई। परिजन ने झोलाछाप के खिलाफ तहरीर दी है। बेटे सचिन ने पुलिस को बताया कि रामवीर को शुक्रवार को बुखार आया था। वह पत्नी और बेटे के साथ बरसेर में एक झोलाछाप के पास गए थे। आरोप है कि झोलाछाप ने एक गोली खिलाई। उसके बाद ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाते ही पिता की तबीयत और बिगड़ गई। इस पर उनको रेफर कर दिया गया। परिजन इलाज के लिए आंवला ले जा रहे थे, रास्ते में रामवीर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद झोलाछाप के पास लौटे, तब तक वह दुकान बंद करके भाग चुका था। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया। रिपोर्ट में बीमारी से मौत की पुष्टि हुई है। विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजी जाएगी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।