बरेली: कटिया डालकर रोशन हो रहा था घर, 17 केवी की बिजली चोरी पकड़ी, दो लोगों पर मुकदमा

बरेली में विद्युत निगम के प्रवर्तन दल (एंटी पावर थेफ्ट) प्रथम की टीम ने मंगलवार को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बिहार मान नगला में बिजली चोरी पकड़ी। यहां बिना कनेक्शन के एलटी लाइन से कटिया जोड़कर बिजली ली जा रही थी। इस मामले में भवन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। दो लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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सुबह चेकिंग के दौरान प्रवर्तन दल की टीम बिहार मान नगला स्थित राजू व नूर खां के आवास पर पहुंची। टीम के आने की सूचना मिलते ही दोनों भवन स्वामी मौके से फरार हो गए। जांच में एलटी लाइन से कटिया जोड़कर कुल 17.402 किलोवाट का भार संयोजन मिला। आवास में चार एसी, चार गीजर, आठ पंखे, एक समरसेबल पंप, चौदह बल्ब और दो इन्वर्टर समेत अन्य उपकरण संचालित किए जा रहे थे। विज्ञापन



ये सभी उपकरण लंबे समय से अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे। सीओ विजिलेंस राकेश राय ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार मान नगला के घर में औचक निरीक्षण किया गया था। जांच में यहां 17 किलोवाट का संयोजित भार मिला। घर में कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं था। सुबह चेकिंग के दौरान प्रवर्तन दल की टीम बिहार मान नगला स्थित राजू व नूर खां के आवास पर पहुंची। टीम के आने की सूचना मिलते ही दोनों भवन स्वामी मौके से फरार हो गए। जांच में एलटी लाइन से कटिया जोड़कर कुल 17.402 किलोवाट का भार संयोजन मिला। आवास में चार एसी, चार गीजर, आठ पंखे, एक समरसेबल पंप, चौदह बल्ब और दो इन्वर्टर समेत अन्य उपकरण संचालित किए जा रहे थे।ये सभी उपकरण लंबे समय से अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे। सीओ विजिलेंस राकेश राय ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार मान नगला के घर में औचक निरीक्षण किया गया था। जांच में यहां 17 किलोवाट का संयोजित भार मिला। घर में कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं था।

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