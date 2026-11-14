Bareilly News: वीबी-जीरामजी योजना के काम ठप, 30 करोड़ रुपये खाते में फंसे

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दरअसल, शासन की ओर से एक जुलाई को मनरेगा का नाम परिवर्तित कर वीबी-जीरामजी किया गया था। इसके बाद एक माह तक लगातार बारिश होने से गांवों में विकास कार्यों की गति धीमी रही। अपेक्षा के अनुरूप मानव दिवस सृजित नहीं हो सके। अब नवंबर की शुरुआत से ही स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के चलते कामकाज और प्रभावित हो गया है। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलने की प्रक्रिया भी रुक गई है।योजना के संचालन के लिए अब तक जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विभागीय कार्यों का अधिक भार होने के कारण अब यह जिम्मेदारी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक को सौंप दी गई है। इसके साथ ही, योजना के फंड और खातों का संचालन भी डीडीओ से परियोजना निदेशक डीआरडीए को हस्तांतरित कराया जा रहा है।वर्जनयोजना का नाम बदलने के साथ ही शासन स्तर से व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। पूर्व में जिला विकास अधिकारी योजना के नोडल अधिकारी रहे। अब इसमें भी बदलाव हो रहा है। बजट के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। ज्यादा मानव दिवस सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। - चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पीडी, डीआरडीए