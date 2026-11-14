Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Utility poles being replaced; entrepreneurs hopeful for uninterrupted power supply

Bareilly News: बदले जा रहे खंभे, उद्यमियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जगी उम्मीद

Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Utility poles being replaced; entrepreneurs hopeful for uninterrupted power supply
बरेली। परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की समस्या से जूझ रहे कारोबारियों और उद्यमियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। विद्युत निगम ने यहां जर्जर बिजली के खंभों और लाइनों को बदलने का काम शुरू कराया है। इससे बार-बार होने वाले फाॅल्ट और ट्रिपिंग से राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन




परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पांच हजार से अधिक व्यावसायिक और 512 औद्योगिक कनेक्शन हैं। ऐसे में यहां बिजली आपूर्ति में होने वाला व्यवधान कारोबारियों और उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पोल और लाइन जर्जर होने के चलते आए दिन यहां फाॅल्ट होते रहते हैं। उद्योग बंधु की बैठकों में भी उद्यमी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं।
विज्ञापन

लगातार शिकायतों के बाद निगम के अधिकारियों ने अब सुध ली है। औद्योगिक क्षेत्र में पुराने और जर्जर पोल बदलने के साथ ही एचटी व एलटी लाइनों में अवरोध बन रही पेड़ों की शाखाओं की भी कटाई-छंटाई भी शुरू करा दी गई है। अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध आपूर्ति को लेकर कार्ययोजना के आधार पर कार्य कराए जा रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed