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ग्रामीणों के अनुसार, बालियान दोपहर तीन बजे अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़े थे। सूचना मिलने पर एसडीएम निधि शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप और सीओ हाईवे देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुधीर बालियान को नीचे उतरने के लिए मनाया। बालियान ने फोन पर बताया कि उनके गांव मनकरी के पास नदी किनारे अवैध खनन चल रहा है। झुमका तिराहे पर रिंग रोड निर्माण के लिए डंपर से मिट्टी डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी खनन में शामिल हैं। इससे खेत पर जाने वाले रास्ते और गांव की डामर रोड ध्वस्त हो गई है। नदी का रुख भी गांव की ओर हो गया है।सुधीर बालियान ने कहा, जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। उन्होंने छुट्टा पशुओं को गोशाला भिजवाने की मांग की। श्मशान भूमि पर कूड़ा डालने पर रोक लगाने की बात कही। कुरतरा गांव में खाद के गड्ढों की जमीन पर कब्जा करने और बगरऊ गांव में खेतों का रास्ता बंद करने जैसे अनेक मुद्दे भी उठाए। हाालांकि आश्वासन मिलने पर वह नीचे आ गए।एसडीएम के निर्देश पर जेसीबी सीजएसडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि किसानों की मुख्य दो समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर मिली एक जेसीबी को सीज कर फतेहगंज पश्चिमी थाने में खड़ा करवा दिया गया है। खनन की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके अलावा, छुट्टा पशुओं की समस्या के निवारण के लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया है। शेष रह गईं शिकायतों का समाधान कराया जाएगा।