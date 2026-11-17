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एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि चार अप्रैल 2025 को संजयनगर निवासी अजय गोयल ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनके कोल्ड स्टोर का ताला तोड़कर पांच फ्रीज चोरी किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सौरभ ग्वाल को गिरफ्तार कर पांच फ्रीज व वाहन बरामद किए गए थे।विवेचना के दौरान गौरव का नाम प्रकाश में आया था। गौरव भाग निकला था तो एसएसपी ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। सोमवार को बारादरी पुलिस ने गौरव को बिल्वा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गौरव ने बताया कि मनोज व सौरभ के साथ मिलकर फ्रीज चोरी किए थे। चोरी करने के बाद परिवार के साथ दिल्ली चला गया था।एएसपी ने बताया कि 21 मई को बारादरी पुलिस ने विकास भवन के पास से पवन और अभिषेक को एक किलो 55 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विमलेश का नाम प्रकाश में आया था। एसएसपी ने वांछित विमलेश पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बियावानी कोठी के पास से उसको गिरफ्तार कर लिया।