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Bareilly News: दो किशोरियां प्रेमियों संग गईं, दस पर रिपोर्ट

Thu, 05 Nov 2026 02:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:54 AM IST
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Two teenage girls left with their boyfriends; reports filed regarding ten individuals.
भोजीपुरा। थाना क्षेत्र से दो किशोरियां अपने प्रेमियों संग सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर चली गईं। परिजनों की शिकायत पर दस लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। परिजनों के अनुसार, पहली घटना 31 अक्तूबर को शाम पांच बजे हुई, जब एक किशोरी अपने प्रेमी के साथ चली गई। पुलिस ने करन, प्रवेश और सात अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरी घटना दो नवंबर को दिन में 11 बजे हुई। एक अन्य किशोरी घर से सोने का पेंडेंट और चांदी की पायल लेकर चली गई। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने बताया कि टीमें गठित कर आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। संवाद
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