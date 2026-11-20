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शेरगढ़/आंवला। कस्बे से घर लौट रहे बाइक सवार चाचा-भतीजे को बृहस्पतिवार देर शाम बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शाखा के पास वाहन से टक्कर लग गई। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे 12 वर्षीय अंश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उसके चाचा सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर आंवला कस्बे के मोहल्ला बजरिया यादवों वाली पुलिया के समीप दूसरे हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों हादसों में बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। हादसों के बाद दोनों वाहन चालक भाग गएपुलिस के अनुसार, शेरगढ़ के गांव नगरिया कला निवासी 32 वर्षीय सुरेंद्र कुमार पाली कस्बे में दूध बांटने का काम करते थे। वह देर शाम किसी काम से कस्बे में आए थे। घर लौटते समय उनके साथ बाइक पर 12 वर्षीय भतीजा कक्षा पांच का छात्र अंश कुमार भी बैठा था। बैंक शाखा के नजदीक पहुंचते ही हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंश कुमार के शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। उसके चाचा को अस्पताल भेज दिया।तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था अंशअंश कुमार तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था और कस्बे के एक विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ता था। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर जांच-पड़ताल की जा रही है। संवादबाइक बचाने के फेर में गिरे युवक को वाहन ने रौंदाआंवला। कस्बे से बाइक द्वारा घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान फुलासी निवासी 28 वर्षीय राजपाल उर्फ राजू के रूप में हुई है।परिजन पुष्पेंद्र व विजय ने बताया कि राजू खेती-किसानी के अलावा मजदूरी करते थे। बृहस्पतिवार देर शाम वे मजदूरी करके घर लौटते समय कस्बे के पुरैना तिराहा स्थित एक निजी अस्पताल में ममेरे भाई के यहां जन्मे बच्चे को देखकर बाइक से गांव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहल्ला बजरिया यादवों वाली पुलिया के समीप पहुंचने पर सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान सड़क से निकल रहे तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन की चपेट में आ गए। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी व दो बेटे और एक बेटी हैं। सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय के अनुसार, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद