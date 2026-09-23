Bareilly News: स्वाइन फ्लू संक्रमित मिले दो मरीज, अब तक 30 केस

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जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के मुताबिक, नए मरीजों की जानकारी मिलने के बाद निगरानी बढ़ाई जा रही है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी। विज्ञापन

कहा कि मौसम में बदलाव के बीच वायरल संक्रमण और सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सांस लेने में परेशानी के लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह पर दवा लेने और जांच का सुझाव दिया है। ब्यूरो विज्ञापन विज्ञापन

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के मुताबिक, नए मरीजों की जानकारी मिलने के बाद निगरानी बढ़ाई जा रही है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।कहा कि मौसम में बदलाव के बीच वायरल संक्रमण और सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सांस लेने में परेशानी के लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह पर दवा लेने और जांच का सुझाव दिया है। ब्यूरो

बरेली। रोकथाम के दावों के बीच जिले में स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को रामपुर गार्डन निवासी 46 वर्षीय महिला और बिथरी चैनपुर निवासी 62 वर्षीय व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। दो नए मामलों के बाद जिले में अब तक कुल 30 केस सामने आ चुके हैं।