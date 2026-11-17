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अकरम (22) अपने पिता अशरफ (55) के साथ रविवार रात फार्म हाउस से घर लौट रहे थे। रास्ते में तौफीक कुरैशी ने अपने दो साथियों के साथ उन पर फायरिंग कर दी। अकरम के सिर में गोली लगी और रात में उनकी मौत हो गई। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि टीमों को सोमवार को आरोपियों के चंजरिया के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। हेड कांस्टेबल कामेश्वर सिंह और दरोगा शुभम कुमार घायल हो गए।आरोपी तौफीक के दोनों पैरों और अशफाक के दाहिने पैर में गोली लगी। दोनों आरोपी खेत में गिर पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा आरोपी विकास यादव जंगल में भाग गया। पूछताछ में तौफीक ने बताया कि उसने अकरम से 25 लाख रुपये के भैंस के पड्डे खरीदे थे। यह रकम न देने के लिए उसने अशफाक उर्फ चौड़ा और विकास यादव के साथ मिलकर हत्या की साजिश थी। संवाद