Bareilly News: संजय हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल डंडे बरामद

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सुभाषनगर थाना क्षेत्र की प्रजापति कॉलोनी निवासी साक्षी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बुधवार रात उनका भाई संजय सक्सेना अपने दोस्त मोनू के साथ दशहरा मेला देखकर लौट रहा था। रास्ते में आशीष गुर्जर, धीरज गुर्जर, राजेश गुर्जर, श्रवण यादव, कृष्ण गोस्वामी, विकास श्रीवास्तव, आकाश, साहिल पंडित, राहुल तेली, अभिषेक सैनी और रंजीत ने दोनों को घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर संजय की हत्या कर दी। मोनू भी घायल हो गया। विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि संजय और मोनू पहले उनके साथ मारपीट कर चुके थे। इसी को लेकर दोनों में रंजिश थी। इसी रंजिश में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर संजय की हत्या कर दी। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की है। संवाद सुभाषनगर थाना क्षेत्र की प्रजापति कॉलोनी निवासी साक्षी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बुधवार रात उनका भाई संजय सक्सेना अपने दोस्त मोनू के साथ दशहरा मेला देखकर लौट रहा था। रास्ते में आशीष गुर्जर, धीरज गुर्जर, राजेश गुर्जर, श्रवण यादव, कृष्ण गोस्वामी, विकास श्रीवास्तव, आकाश, साहिल पंडित, राहुल तेली, अभिषेक सैनी और रंजीत ने दोनों को घेर लिया और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर संजय की हत्या कर दी। मोनू भी घायल हो गया।गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि संजय और मोनू पहले उनके साथ मारपीट कर चुके थे। इसी को लेकर दोनों में रंजिश थी। इसी रंजिश में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर संजय की हत्या कर दी। सीओ नितिन कुमार ने बताया कि आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की है। संवाद

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बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र की शांति विहार कॉलोनी निवासी डिलीवरी कर्मी संजय सक्सेना की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शांति विहार निवासी रंजीत और अभिषेक सैनी के पास से हत्या में इस्तेमाल डंडे बरामद किए गए हैं। दोनों ने पूछताछ में रंजिशन हत्या की बात स्वीकार की है। हत्या के दो आरोपियों विकास श्रीवास्तव और आकाश को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।