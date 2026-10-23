बरेली: दस मिनट की मुलाकात से सियासी सरगर्मी बढ़ा गए अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों से मिले

रामपुर से बरेली जाते समय बरेली एयरपोर्ट पर चेंजओवर के दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों से करीब 10 मिनट मुलाकात की। आंवला सांसद से अकेले में बातचीत और भोजीपुरा विधायक को साथ ले जाने से जिले में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।

विज्ञापन

सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के लिए करीब सौ लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान बढ़ाने, मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने पर जोर दिया। कहा कि 2027 में सरकार बनानी है तो कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने में जुटना होगा। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने बताया कि जिला और महानगर अध्यक्ष से लखनऊ में जल्द बैठक की बात कही है।24 अक्तूबर को पात्र लोगों के नए वोट बनवाने के लिए अभियान चलाने को कहा ताकि मतदाता न छूटें। महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा की पत्नी के निधन पर अखिलेश यादव ने शोक जताया। इससे पूर्व जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने संगठन की ओर से बुके भेंट किए।