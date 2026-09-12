Bareilly News: भैंस चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि नौगवां निवासी अनोखेलाल ने पांच सितंबर को थाने में भैंस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पशु चोरी गिरोह के सदस्य पैगानगरी से नदी की ओर जाने वाले खड़ंजे के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव खेमपुर निवासी उस्मान और भोट थाना क्षेत्र के गांव महेशपुरा निवासी रईस बताए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों राशिद, चुनन और फरीद के साथ मिलकर पशु चोरी करने की बात स्वीकार की है। उस्मान के दाहिने पैर में गोली लगी है। सीओ ने बताया कि मौके से भागने वाले तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।