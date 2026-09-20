Bareilly News: होमगार्ड भर्ती दौड़ में फर्रुखाबाद निवासी दो अभ्यर्थी घायल

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फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बागड़िया निवासी 25 वर्षीय सुरजीत सिंह ने बताया कि वह दौड़ में शामिल थे। 10वें राउंड के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वह गिर गए। सुरजीत ने स्नातक तक पढ़ाई की है और यह उनकी दूसरी भर्ती थी। इस हादसे के बाद उनकी नौकरी की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं, फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगला हीरा सिंह निवासी 20 वर्षीय युवराज सिंह भी घायल हुए। युवराज ने बताया कि दौड़ पूरी होने से पहले उनके पैर की हड्डी चटकने की आवाज आई। इसके बाद वह गिर पड़े। जांच में उनके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। युवराज सिंह ने कहा कि पहली बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। उन्होंने बीएससी की है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। उनके पिता ज्योति सिंह किसान हैं।