बरेली में दर्दनाक हादसा: दाल लदे जुगाड़ रिक्शे से कुचलकर ढाई साल की बच्ची की मौत, शव देख मां हुई बेसुध
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 26 Nov 2026 09:15 PM IST
सार
बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की नई बस्ती माधववाड़ी में बृहस्पतिवार शाम दाल के कट्टों से लदा जुगाड़ रिक्शा पलटने से ढाई साल की मासूम की मौत हो गई। बच्ची घर के बाहर मंदिर के पास खेल रही थी। उसी दौरान वहां से गुजर रहा रिक्शा पलट गया, जिसकी चपेट में मासूम आ गई।
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विस्तार
बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की नई बस्ती माधववाड़ी में बृहस्पतिवार शाम दर्दनाक हादसा हुआ। दाल के कट्टों से लदा एक जुगाड़ रिक्शा पलटने से ढाई साल की मासूम शिवांशी उर्फ लाडो की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
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मृतका की मां राधिका ने बताया कि उनकी बेटी शाम चार बजे घर के बाहर मंदिर के पास खेल रही थी। तभी दाल के कट्टों से लदा जुगाड़ रिक्शा अचानक सड़क पर पलट गया। शिवांशी उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जुगाड़ रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि तहरीर के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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दस साल तक मन्नत मांगी थी
मां राधिका ने बताया कि शादी के दस साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। दंपती ने कई तरह का इलाज कराया और मन्नत मांगी तब बेटी का जन्म हुआ था। परिवार की खुशियां अचानक हुए हादसे से छिन गईं। राधिका का रो-रोकर बुरा हाल है और वह बार-बार बेहोश हो रही थीं। शिवांशी के पिता राजकुमार कारीगरी करते हैं। परिवार में शिवांशी के अलावा चार माह का एक बेटा भी है।
मां राधिका ने बताया कि शादी के दस साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। दंपती ने कई तरह का इलाज कराया और मन्नत मांगी तब बेटी का जन्म हुआ था। परिवार की खुशियां अचानक हुए हादसे से छिन गईं। राधिका का रो-रोकर बुरा हाल है और वह बार-बार बेहोश हो रही थीं। शिवांशी के पिता राजकुमार कारीगरी करते हैं। परिवार में शिवांशी के अलावा चार माह का एक बेटा भी है।
जुगाड़ रिक्शों पर प्रतिबंध की मांग
मृतका की मां और मोहल्ले के लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से जुगाड़ रिक्शों के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की है। लोगों ने ऐसे वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। मां राधिका ने कहा कि ऐसे वाहनों की लापरवाही से किसी दूसरे परिवार की खुशियां न उजड़ें।
मृतका की मां और मोहल्ले के लोगों ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से जुगाड़ रिक्शों के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की है। लोगों ने ऐसे वाहनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। मां राधिका ने कहा कि ऐसे वाहनों की लापरवाही से किसी दूसरे परिवार की खुशियां न उजड़ें।