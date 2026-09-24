फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Trials for the state-level senior men's hockey tournament to be held today and tomorrow.

Bareilly News: प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आज और कल

Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Trials for the state-level senior men's hockey tournament to be held today and tomorrow.
बरेली। वाराणसी जनपद में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए बरेली मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी चंचल मिश्रा ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जिला और मंडल स्तरीय चयन ट्रायल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन


आरएसओ के अनुसार, जिला स्तरीय चयन ट्रायल बृहस्पतिवार को सायं चार बजे आयोजित होंगे, जबकि मंडल स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल्स के माध्यम से चुनी गई मंडलीय टीम 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed