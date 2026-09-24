Bareilly News: प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आज और कल
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
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बरेली। वाराणसी जनपद में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए बरेली मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी चंचल मिश्रा ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जिला और मंडल स्तरीय चयन ट्रायल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।
आरएसओ के अनुसार, जिला स्तरीय चयन ट्रायल बृहस्पतिवार को सायं चार बजे आयोजित होंगे, जबकि मंडल स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल्स के माध्यम से चुनी गई मंडलीय टीम 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। संवाद
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आरएसओ के अनुसार, जिला स्तरीय चयन ट्रायल बृहस्पतिवार को सायं चार बजे आयोजित होंगे, जबकि मंडल स्तरीय चयन ट्रायल शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल्स के माध्यम से चुनी गई मंडलीय टीम 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। संवाद
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