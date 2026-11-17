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बीएसए डॉ. विनीता ने बताया कि बरेली में कार्यरत भानु शंकर गंगवार, शीशपाल, सुनील कुमार शर्मा, सतीश कुमार वर्मा और विजय कुमार को शाहजहांपुर स्थानांतरित किया गया है। डॉ. जगदीश कुमार, शशांक शुक्ल और मुकेश कुमार भारती को पीलीभीत भेजा गया है। विवेक शर्मा, राजेश कुमार व पूरन सिंह को बदायूं तथा अवनीश कुमार को रामपुर जनपद में नई तैनाती दी गई है।बदायूं से राजेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र सिंह व ज्योति प्रकाश तिवारी, शाहजहांपुर से कृष्णा कुमार, अजय कुमार, रमेश पंकज, नवीन कुमार व विनय कुमार मिश्र तथा पीलीभीत से अमूल कुमार व हर्षित शर्मा को बरेली भेजा गया है। लखीमपुर खीरी से बृजराज सिंह और अमरोहा (जेपी नगर) से अरुण कुमार को भी बरेली में नए खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।