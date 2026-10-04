Bareilly News: नकटिया नदी में बाइक समेत गिरे तीन युवक, एक की मौत

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परिवार के मुताबिक, रिठौरा के मोहल्ला नई बस्ती निवासी रवि मिश्रा (25) ट्रैक्टर-ट्रॉली से कंक्रीट व मलबा ढोते थे। शनिवार को बरेली में काम निपटाने के बाद वह नए काम की तलाश में पहाड़गंज की ओर जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ ममेरे भाई पंकज और चचेरे भाई मंतोष भी थे। पहाड़गंज गांव में प्रवेश के लिए ग्रामीणों ने नकटिया नदी पर बिजली के खंभे लगाकर अस्थायी जुगाड़ कर रखा है। शाॅर्टकट के चक्कर में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरते हैं। तीनों जैसे ही इस अस्थायी पुल पर पहुंचे, अचानक अनियंत्रित होकर बाइक नदी में जा गिरी।चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े। पंकज और मंतोष ने ग्रामीणों की ओर से फेंके गए डंडे के सहारे किसी तरह नदी से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन रवि गहरे पानी में समा गए। सूचना पाकर इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बरेली से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद रात आठ बजे गोताखोरों ने रवि का शव नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरा। एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। परिजनों ने पोस्टमाॅर्टम नहीं कराने का अनुरोध किया है।कच्ची गृहस्थी छोड़ गया रविरवि के पिता का एक वर्ष पहले निधन हो चुका है। दो भाइयों और दो बहनों में रवि सबसे बड़ा था और वही अपनी मेहनत से पूरे परिवार का पेट पालता था। रवि की मौत की खबर सुनते ही मां नगीना देवी बेसुध हो गईं। रवि के परिवार में पत्नी लता मिश्रा और दो मासूम बच्चे हैं। इकलौते कमाऊ बेटे की मौत से परिवार की कच्ची गृहस्थी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।