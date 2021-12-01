Bareilly News: अफीम तस्करी में फंसाने की धमकी, सत्तर हजार वसूलकर छोड़ा

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गांव गनेशपुर के सत्यपाल और उनकी पत्नी भूरी देवी ने शुक्रवार को मंत्री के आवास पर मुलाकात कर उनको पत्र दिया। दंपती ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 11 बजे पुलिस सत्यपाल को पकड़कर थाने ले गई थी। थाने में उसे बताया गया कि उसके साथी हरियाणा में अफीम तस्करी में पकड़े गए हैं। सत्यपाल का नाम भी इस मामले में सामने आया है। हरियाणा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दंपती का आरोप है कि इसके बाद गांव के दो लोग और थाने का चौकीदार उनके घर आए। इन लोगों ने सत्यपाल को छुड़ाने के बदले दो लाख रुपये की मांग की।शिकायतकर्ता के अनुसार, सत्यपाल को छुड़ाने का मामला 70 हजार रुपये में तय हुआ। दंपती का आरोप है कि रात में ही यह रकम दलालों को पहुंचाई गई। इसके बाद सत्यपाल को रात में ही थाने से छोड़ दिया गया। इधर, सिरौली थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि थाने में ऐसे किसी भी व्यक्ति को पकड़कर नहीं लाया गया है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन आरोपों की जांच कराई जाएगी।