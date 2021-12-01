Bareilly News: विद्या वर्ल्ड स्कूल की टीम ने जीता मैच

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टॉस जीतकर विनायक इंटरनेशनल स्कूल ने पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए विद्या वर्ल्ड स्कूल की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में 155 रन बनाए। अभय ने सर्वाधिक 48 रनों का योगदान दिया। विनायक इंटरनेशनल स्कूल की टीम के आयुष पाल ने तीन ओवरों में तीन विकेट झटके।वहीं, विद्या वर्ल्ड स्कूल की ओर से अभिमन्यु और प्रियांशु ने तीन- तीन विकेट झटके और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इससे विपक्षी टीम 12 ओवरों में मात्र 69 रनों पर ही ऑल आउट हो गई।विद्यालय के निदेशक निर्भय बेनीवाल ने कहा कि आईएसए क्रिकेट टूर्नामेंट विद्यार्थियों को जीवन में संघर्ष करने और हार-जीत को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। संवाद