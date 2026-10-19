Bareilly News: भागवत कथा का मर्म समझाया, भजनों पर झूमे श्रोता

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कथा व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान जीव को तीन गारंटी देते हैं। पहला, जो जीव उनकी भक्ति करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। दूसरा, जो उनकी भक्ति करता है, उसके योग-क्षेम की रक्षा वे स्वयं करते हैं। तीसरा, वे उस जीव को इस दुख रूपी संसार सागर से पार करा देते हैं। कार्यक्रम में भक्तों ने भजनों पर जमकर नृत्य किया। अंत में ठाकुर जी की शयन आरती और प्रसाद वितरण हुआ। रामवीर, सुरेश कुमार, सुमित कुमार, सनी कुमार, महीपाल, विजय कुमार, तोताराम आदि मौजूद रहे।

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बहेड़ी। नगर पंचायत देवरनियां के भीमसेन देवस्थान मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आठवें दिन बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर समिति के अध्यक्ष मुकेश कश्यप, भगत सिंह, बबलू कश्यप ने कथा व्यास हेमलता शास्त्री का माल्यार्पण करके किया।