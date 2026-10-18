बरेली: बनने के दो माह बाद ही उखड़ने लगी सड़क, जलभराव और कुत्तों की समस्या से भी परेशान कॉलोनीवासी

बरेली के रामपुर बाग वार्ड 35 की राधेश्याम एन्क्लेव कॉलोनी में लोग जलभराव व कुत्तों की समस्या से परेशान हैं। यहां पर नगर निगम से बनी सड़क दो माह में ही टूटकर जर्जर हो गई। लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। साथ ही प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था न होने व नाला बनाने की मांग की, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ये समस्याएं रविवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित वार्ड संवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने साझा कीं।

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राधेश्याम एन्क्लेव कॉलोनी सोसाइटी के अध्यक्ष धीशू खान ने बताया कि पार्क में झाड़-झंखाड़ की सफाई समय पर नहीं होती है, जिससे बच्चों को खेलने की समस्या बनी हुई है। नगर निगम की तरफ से जनता से सूखा व गीला कूड़ा अलग रखने को कहा जाता है और खुद उठाकर एक साथ डाल देते हैं। सचिव पीके खरे ने बताया कि श्यामगंज, रानी अवंती बाई कॉलेज का गंदा पानी कॉलोनी में आता है, जिससे जलभराव की समस्या हो रही है।अखिल रस्तोगी ने बताया कि कुत्तों का आतंक इस कदर है कि कॉलोनी से निकलना मुश्किल हो गया है। खंभे काफी दूरी पर होने के कारण अंधेरा हो गया है। अरविंद अग्रवाल ने बताया कि मानसिक अस्तपाल से वन विभाग के पास नाला है जिससे सीवर लाइन जुड़ा नहीं है। इससे पानी मानसिक अस्पताल के पीछे से आरटीओ का कार्यालय के पीछे से होते हुए कॉलोनी में भर जाता है। वरुण खंडेलवाल ने बताया कि विकास भवन के पास रोड के दोनों तरफ टाइल्स नहीं है। इससे रोड टूट रही है। इसके लिए कोई कोई सुनवाई नहीं हो रही है।