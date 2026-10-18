फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Pregnant woman dies under suspicious circumstances dowry death alleged in Bareilly

बरेली: संदिग्ध हालात में गर्भवती विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का आरोप; 11 माह पहले हुई थी शादी

Sun, 18 Oct 2026 05:26 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदपुर (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदपुर (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 18 Oct 2026 05:26 PM IST
सार

फरीदपुर कस्बा के भूरेखां गौटिया में आठ माह की गर्भवती आरती की शनिवार रात संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर पांच लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Pregnant woman dies under suspicious circumstances dowry death alleged in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के फरीदपुर कस्बे के मोहल्ला भूरेखां गौटिया में संदिग्ध हालात में विवाहिता आरती (30 वर्ष) की मौत हो गई। वह आठ माह की गर्भवती था। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


बरेली के मोहल्ला सतीपुर चौराहा निवासी रमेश राठौड़ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन आरती की शादी नवंबर 2025 में फरीदपुर के मोहल्ला भूरेखां गौटिया निवासी प्रदीप राठौर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति समेत ससुराल वाले पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे।

विज्ञापन
Trending Videos

पिटाई से मौत होने का आरोप  
रमेश का आरोप है कि आरोपियों ने गर्भावस्था के दौरान उनकी बहन को पीटा और पेट में गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और शनिवार रात उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष का कहना है कि आरती को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसका इलाज रुद्रपुर में चल रहा था। इसी बीमारी के चलते शनिवार रात उसकी मौत हुई है। 

पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर पति प्रदीप राठौर, देवर रवि, सास लीलावती, और ननद प्रीति व सोनी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों की पुष्टि होगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed