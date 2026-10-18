बरेली: संदिग्ध हालात में गर्भवती विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का आरोप; 11 माह पहले हुई थी शादी

पिटाई से मौत होने का आरोप

रमेश का आरोप है कि आरोपियों ने गर्भावस्था के दौरान उनकी बहन को पीटा और पेट में गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और शनिवार रात उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष का कहना है कि आरती को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसका इलाज रुद्रपुर में चल रहा था। इसी बीमारी के चलते शनिवार रात उसकी मौत हुई है।



पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर पति प्रदीप राठौर, देवर रवि, सास लीलावती, और ननद प्रीति व सोनी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों की पुष्टि होगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।