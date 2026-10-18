प्रारंभिक अर्हता परीक्षा: पीईटी के लिए बरेली में बनाए गए 23 केंद्र, 62064 अभ्यर्थी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) 25 व 30 अक्तूबर और एक नवंबर को दो-दो पालियों में होनी है। इसके लिए बरेली जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं। तीन दिनों में कुल 62,064 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 और दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक होगी।

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पिछले साल यह परीक्षा 45 केंद्रों पर कराई गई थी। इस बार केंद्रों की संख्या कम की गई है। कई विद्यालय हैं जिन्हें पहली बार परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार सीबीएसई के कुछ स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। इनमें सर्वाधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या वाला केंद्र रोहिला इंटरनेशनल स्कूल है, जबकि सर्वाधिक पांच परीक्षा केंद्र बरेली कॉलेज में बने हैं। परीक्षा नोडल एडीएम सिटी डॉ. अविनाश त्रिपाठी के मुताबिक, परीक्षा सही से कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं।