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Bareilly News: शांतिभंग की आशंका में दस लोग गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 02:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:36 AM IST
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Ten people arrested on suspicion of disturbing the peace
मीरगंज। पुलिस ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र में शांतिभंग की आशंका में दस लोगों को गिरफ्तार किया।
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पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को अलग-अलग गांवों और कस्बे से हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सूफी टोला निवासी सुहैल, फुरकान, अमान, चांद बाबू और आमिर शामिल हैं। गांव तिलमास निवासी फैजल खान को भी गिरफ्तार किया गया है। खमरिया आजमपुर गांव से लीलाधर, जगदीश सिंह और शेर सिंह को हिरासत में लिया गया। गांव सैजना निवासी सुनील भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं।

सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को एसडीएम के न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद
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