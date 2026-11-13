Bareilly News: शांतिभंग की आशंका में दस लोग गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों को अलग-अलग गांवों और कस्बे से हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सूफी टोला निवासी सुहैल, फुरकान, अमान, चांद बाबू और आमिर शामिल हैं। गांव तिलमास निवासी फैजल खान को भी गिरफ्तार किया गया है। खमरिया आजमपुर गांव से लीलाधर, जगदीश सिंह और शेर सिंह को हिरासत में लिया गया। गांव सैजना निवासी सुनील भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को एसडीएम के न्यायालय में पेश किया गया है। संवाद