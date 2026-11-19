ग्रामीणों के अनुसार, सलामतगंज निवासी 17 वर्षीय खेमकरण पुत्र हरिनंदन बुधवार सुबह करीब आठ बजे घर से निकला था, लेकिन गांव के बाहर खेत में उसका शव फंदे से लटका होने की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। किशोर को फंदे से नीचे उतारकर तत्काल सीएचसी ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले में किशोर के आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद