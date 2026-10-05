Bareilly News: दावत से लौट रही किशोरी से दुष्कर्म

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ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि तीन अक्तूबर को उसकी पत्नी अपने दो बेटियों के साथ पड़ोस के गांव में आयोजित जलसा की दावत खाने गई थी। वहां से लौटते समय उसकी पत्नी ने छोटी बेटी को परिचित युवक गौरव राठौर की बाइक पर बिठा दिया। आरोप है कि गौरव राठौर छोड़ने के बजाए जंगल में सुनसान जगह ले गया। उस दौरान रखवाली के लिए उसका मित्र गौतम भी वहीं था। आरोपी ने बेटी से दुष्कर्म किया। विरोध पर जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराकर उसका मेडिकल कराया है।सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म और एससी-एसटी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद