विज्ञापन

यह योजना बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों, आदर्शों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। प्रत्येक मूर्ति स्थल के विकास और सुंदरीकरण पर 10 लाख रुपये खर्च किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।चयनित स्थलों पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा ने लालितपुरी में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। विधायक एवं एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने भुता के पऊनगला में डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति स्थल का भूमि पूजन किया। एमएलसी बहोरन लाल मौर्य ने बिथरी चैनपुर के धौरा माफी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल के सुंदरीकरण का शुभारंभ किया। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने सीबीगंज पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। विधायक संजीव अग्रवाल ने नगर निगम के एसएनपी ऑफिस के सामने सिविल लाइंस में गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति स्थल के विकास कार्य का शुभारंभ किया। वहीं, विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने नगर पंचायत विशारतगंज में डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति स्थल के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि 90 मूर्ति स्थलों का चयन जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद किया गया है।